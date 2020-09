Ravimite hulgimüüjad: konkurentsiameti riskihinnang on abstraktne

ERHLi tegevjuhi Teet Torgo sõnul lepitakse ravimihinnad eeskätt kokku ravimitootjate ja haigekassa vahel. «Kahetsusväärselt on konkurentsiameti analüüs jätnud täiesti käsitlemata riiklikud ravimihinna kokkulepped. Kinnitas ju haigekassa käesoleva aasta maikuus pressile, et ravimitootja ja riigivahelised kokkulepitud allahindlused ravimitele ongi konfidentsiaalsed. Vastasel juhul jääks Eesti patsient ravimitest üldse ilma. Ravimihulgimüüjad ravimite maaletoojana on mõistagi praktikas sunnitud täitma ka neid riiklikke leppeid, kuigi osapoolena laua ääres hulgimüüjad siin ei ole,» tõdes Torgo.

Ravimihulgimüüjate sõnul märgib konkurentsiamet ka ise oma dokumendis, et tegemist on üksnes ameti poolse riskihinnanguga, mille eesmärk ei ole luua tervikpilti ravimite maaletoomise ja hinnastamise praktikast. «ERHLil oli väga hea meel lugeda ameti kinnitust, et seaduse rikkumist riskihinnanguga tuvastatud ei ole. Hea meel on kindlasti sellest, et amet hoidus seisukohast nagu oleks analüüsis kirjeldatud näited alati põhjendamatud või seadusega vastuolus. Vastupidi – amet ise tõdeb samuti, et need võivad olla ka põhjendatud,» kommenteeris ERHLi esindaja.

Ravimite hulgimüüjad viivad enda sõnul ellu neid tegevusi, mis on seadustes ja määrustes ette nähtud.«Kui mingil hetkel leitakse, et tänane süsteem ei toimi või on seal muid puudusi, siis hulgimüüjad on avatud koostööks, et leida parimaid lahendusi,» selgitas Torgo.