Soome majandusminister nõuab riigi reisipiirangute leevendamist

Tema hinnangul on eriti oluline Eesti ja Soome vaheline vaba liikumine, mis ei tohiks mingil juhul katkeda.

Ilma karantiini jäämata tohib praegu Soome saabuda vaid riikidest, kus uusi koroonaviirusega nakatunuid on tuvastatud viimase kahe nädalal jooksul 100 000 elaniku kohta 8-10. Eestis on see näitaja praegu 15,7. Soome majandusministri hinnangul hoiab tema riik asjatult rangelt joont.