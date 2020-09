Kinoäri hiigeltehing sündis vaid paari nädalaga

Tellijale

Kinoäri jõuline laiendamine koroonakriisi jätkudes tundub väga riskantse otsusena. Miks tuli just nüüd otsus laieneda?

Meie peamine eesmärk on tugevdada oma positsiooni Leedus. Selleks avanes võimalus, kuna Forumi USA emafirma AMC on raskustes seoses väga keerulise olukorraga Ameerika turul.

Teie küsimuses on tõetera – kinoärisse investeerida on praegu vägagi riskantne, kuna keegi ei tea, kuhupoole see seoses tehnoloogiliste lahenduste täiustumise ja koroonaviirusega liigub.

Tegelikult lähenesid ameeriklased meile kõigest paar nädalat enne tehingu sõlmimist. AMC tegi pakkumise, pidime tegema kiire otsuse ja... andsime nõusoleku. Võtsime riski, eks tulevik näitab, kas see õigustab end. Üks, mitte väike põhjus oli tõik, et meil on meeskond, kus kõik on kinofanaatikud.

Et 65 miljonit üheksa kino eest oli soodsalt saadud?

See oli mõistlik hind, ja kui keegi nüüd kardab, et osturaha tuleb kiirelt tagasi teenida ja kinopiletite hinnad kargavad lakke, siis saan lubada, et midagi sellist ei juhtu.

Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp on arutlenud, et ostu eesmärk võis olla koondada kogu filmiäri toiduahel ühe ettevõtte kätte, ning peagi on loomisel ka oma online-platvorm. Siis ikkagi püüe monopoli poole?

Olen avalikkuse reaktsioonist veidi üllatunud. Kurb on eelkõige, et meedias suunatakse fookus valesse kohta: kinokett osteti kalli hinna eest, kuri monopol jne.