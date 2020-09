Pirital algab Künnapuu tänava remont

Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat selgitas, et taastusremondi käigus lammutatakse olemasoleva sõidutee ja mahasõitude katend ning uuendatakse Künnapuu tänava tee asfaltkate lõigus Saare tänava ja Kuslapuu tänava vahel.

«Vanad kaevupäised asendatakse uute ujuvate kaevupäistega ja tehakse haljastustöid. Samuti eemaldatakse vana künnis ja selle asemele rajatakse liikluskünnis, mis on vastupidavam ja tagab sujuvama liikumise,» sõnas Liinat.

Ta tõi esile, et tööde hulgas on peale tänava asfalteerimise ka kinnistutele mahasõitude asfalteerimine. «Teeremondi eesmärk on parandada liiklusohutust ja suurendada sõidumugavust,» selgitas Liinat.