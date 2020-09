Kaitsja taotleb Tallinna Sadama eksjuhi kriminaalasja lõpetamist tervise tõttu

Pilve sõnul on tema kaitsealune raskelt haige ja ta ei saa oma tervisliku seisundi tõttu kohtuprotsessis osaleda.

Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplase sõnul andis kohus osapooltele aega järgmise nädala teisipäevani, 8. septembrini, et kujundada oma seiskoht Aivar Pilve taotluse suhtes.

Süüdistus altkäemaksu võtmises on esitatud ka Tallinna Sadama hooldusosakonna endisele juhatajale Martin Paidele, lisaks süüdistatakse seitset füüsilist ja kaht juriidilist isikut altkäemaksu andmises ja sellele kaasaaitamises.

Lisaks eelmistele on kohtu all Eno Saar, Tõnis Pohla, Üllar Raad, Sven Honga, Toivo Promm, Valdo Õunap ja Jan Paszkowski ning HTG Invest AS ja Keskkonnahoolduse OÜ.