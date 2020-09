Tallinnas tuvastati tänavu 353 hooldamata hauaplatsi

Tallinna kalmistute kasutamise eeskirja järgi on hooldamata hauaplats rohtunud või võsastunud, hauakivid on muutunud loetamatuks või piirded on oluliselt sammaldunud, läbi roostetanud ja lagunenud ning hauaplatsile kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et seda ei ole pikka aega hooldatud.