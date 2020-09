Kavalad kelmid esinevad pangatöötajatena ja soovitavad «lisakaitset»

1. septembril helistasid kelmid 60-aastasele mehele, kellele väitsid end olevat pangatöötajad. Helistaja sõnas, et internetipanga turvasüsteem ei ole korras ning lisakaitse aktiveerimiseks tuleb mehel kinnitada mõned tehingud Mobiil-IDga, mida ta ka tegi. Peale telefonikõnet selgus, et mehe kontolt oli broneeritud 6490 eurot. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Päev hiljem teatati politseile, et 30-aastasele naisele helistati väidetavalt pangast ja küsiti, kas tema on teinud ülekande internetipoele. Naine vastas, et tema ei ole ülekannet teinud. Helistaja sõnas seepeale, et edaspidi selliseid ülekandeid ei toimuks, tuleb kontole peale panna kaitse ning selleks tuleb teha mõned toimingud Smart-IDga, mida naine ka tegi. Kõne jooksul tekkis naisel kahtlus, et tegemist ei ole panga töötajaga.