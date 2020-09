Tallinna ühistranspordis lõpetati paberpiletite müük

Muudetud määruse kohaselt vabastati ühissõidukijuhid paberpiletite müümise kohustusest, mis peaks juhtidel paremini võimaldama oma põhitööle keskendumist, et püsida paremini sõidugraafikus.

Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul kadus juhi käest paberpileti ostmise võimalus juba kevadel seoses eriolukorra kehtestamisega. «Kui mais eriolukorraaegsed meetmed lõppesid, otsustati sularaha eest piletite ostmise võimaluse kaotamist pikendada kuni augusti lõpuni ning probleeme see kaasa ei toonud,» märkis Terik.

«Asjatu paberi kasutamise vähendamine on kooskõlas ka Tallinna püüdlustega saada Euroopa roheliseks pealinnaks. Tegelikult ootan aega, et meie rohelise kaardi saaks ristkasutusse võtta Helsingiga, praegu kasutan põhjanaabrite pealinna külastades pileti ostmiseks nende kohalikku mobiilirakendust, sest nii on kõige mugavam,» lisas linnavolikogu esimees.