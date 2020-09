Tallinna tehnikaülikooli tudengil tuvastati koroonaviirus

«Üliõpilasi, kes on viibinud nakatunuga ühes loengus on sellest eraldi teavitatud. Ruumid, kus nakatunu on viibinud, on nõuetekohaselt puhastatud ning kasutamiseks ohutud. Hetkeseisuga on olukord kontrolli all ning nakkusjuhtum ei kujuta ohtu ülikooli töötajatele ega õppijatele. Olukorra muutumisel jagab ülikool operatiivselt uut infot.»