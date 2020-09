Mida arvavad riigikogu fraktsioonid rangematest piirangutest?

Välisminister Urmas Reinsalu hinnangul peaks kogu Euroopa oma reisimisharjumused nakatunute suhtarvu järgi ümber hindama, kuid Isamaa fraktsiooni juht Priit Sibul on eriarvamusel. «Meie arusaam ja arvamus on selline, et nii palju või kaua kui vähegi võimalik on, tuleks lausalistest piirangutest hoiduda,» ütles Sibul ERRile ja lisas, et viiruse levikut tuleks kontrolli all hoida läbi testimise.

Ka EKRE fraktsiooni esimees Siim Pohlak arvab, et Eestis on olukord võrdlemisi rahulik. «Arvan, et seda olukorda peab hästi palju jooksvalt jälgima. Kui olukord ikkagi mõnes riigis konkreetselt ja drastiliselt halvemaks läheb, siis selles riigis on piirangud ikkagi minu meelest kindlasti õigustatud,» sõnas Pohlak intervjuus ja arutles, et hetkel tuleks riikides tegutseda juhtumipõhiselt.

«Mis oleks väga oluline on see, et Euroopa suunal püüda leida võimalikult sarnane, minimaalne tase selle jaoks, et testida, et jälgida, jälgida kontaktseid ja vajadusel siis ka kohaldada karantiini. Et kui riigid üldiselt suudavad selles standardis omavahel võimalikult hästi kokku leppida, siis tekib ka see usaldus. Siis on võimalik neid reisipiiranguid ka paindlikumalt kasutada ja kehtestada, sest siis on see usaldus selle vastu, et nii nagu meil, nii ka naaberriigis või naaberriikides, suudetakse tegelikult olukorda kontrollida ja hallata. Siis on see usaldus olemas,» sõnas SDE fraktsiooni esimees Indrek Saar ERRile. Saare hinnangul ei ole piirangud välistatud, kuid tema sõnul peavad need lähtuma tervisekaitse argumentidest.