Koroonarakenduse on alla laadinud 30 protsenti Soome elanikkonnast

Yrttiaho ütles laupäeva päeval, et õhtuks võib rakenduse alla laadinud inimesi olla juba üle 1,7 miljoni.

Rakendus on mõeldud koroonaviiruse nakkusahela kindlakstegemiseks. Rakendus saadab teate, kui mobiili kasutaja võib olla puutunud kokku koroonahaigega.

Postimees kirjutas reedel, et Eesti rakenduse HOIA on alla laadinud üle 80 000 inimese, neist 13 on teada andnud positiivsest testitulemusest.