Tallinn kutsub linlasi Tondiraba pargi eskiisi avalikule arutelule

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Tallinn valinud rohelise arengusuuna ning jätkab seda järjekindlalt. «Soovime uue pargi rajamisega luua eri põlvkondadele rohkem võimalusi tervise edendamiseks ja vaba aja veetmiseks värskes õhus, mida sinna rajatav taristu kindlasti pakub. Kuid sama oluliseks eesmärgiks on meile ka elurikkuse säilitamine linnakeskkonnas,» ütles linnapea.

Linnaosa suurim, ligi 23 hektaril laiuv park on plaanis rajada Lasnamäel kunagi asunud samanimelise raba kohale. Park saab osaks Lasnamäe nn rohelisest koridorist, mis kavandati linnaosa loomise ajal. Pargi arendamine toetab ühtlasi linna eesmärki pälvida Euroopa Rohelise Pealinna tiitel, mille 2022. aasta finaalis Tallinn juba on. Pargi rajamisel on plaanis säilitada maa-ala looduslik osa: mets ja väike veekogu, samuti seal elutsevad loomad, linnud ja taimed. Aktiivse ajaveetmise alad rajatakse ümber kasvava metsa nii, et need ei rikuks pargis elavate liikide mitmekesisust.