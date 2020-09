Kultuurišokk: kuulsused korjasid tänavatelt ja loodusest 15 minutit suitsukonisid

Ettevõtmise eesmärk oli tõsta inimeste teadlikkust ja näidata, et avalikus ruumis koristamine pole häbiasi. Nagu märkis projektis osalenud näitleja Ivo Reinok: «Olen noorena samuti konisid rentslisse visanud, sest mul ei olnud õrna aimugi, et need merre võivad jõuda. Arvasin, et kõik läbib puhastussüsteemi. Ju seda ei teadnud paljud.»

Kampaania korraldajad kutsuvad ka kõiki teisi inimesi kuulsuste eestkuju järgima ning tegema oma 15-minuti koristusaktsioone. 19. septembril toimuval Maailmakoristuspäeval on luubi all just hajutatud ja silmale tihti nähtamatu väikeprügi.

«Selle probleemi nimi on prügipimedus. Me ei märka väikest prügi, aga just see väike prügi jõuab tagasi ringlusesse, kuni meie toidulauani välja,» kirjeldas olukorda Maailmakoristuse eestvedaja Mart Normet. «Ühe koni sees on 12 000 imeväikest kiudu. Kui koni looduses ja vees laguneb, siis neid pisikesi plasti tükikesi ei saa mitte keegi kätte, peale kalade ja loomade ning peale taimede, keda üks koni mürgitab lausa ruutmeetri raadiuses.»

«Kui meie ei korja pargist rohu seest või rannaliivalt ära ühte koni, siis ei pruugi mitte keegi teine seda leida. Puhas käsitöö,» kinnitab Mart Normet. «Nii et midagi rohkem meid on ja mida teadlikuma me oleme, seda puhtam on Eesti, seda puhtam on kogu maailm.»