Keskkonnauuringute labor saab hakata kontrollima kaitsemaske

Tallinnas Mustamäel asuv väike labor on lähiriikides haruldane – see on ainus labor, kus on võimalik kaitsemaskidele teha nii bakterite kui ka osakeste filtratsioonitesti, kontrollida maskide hingamisvõimet, aga ka bakteriaalset puhtust.

Et sellist usaldusväärset laborit on vaja, tõestas koroonakevad, kui Eestisse toodi suures koguses maske, mille kaitsevõime oli lubatust väiksem. Osa kontrollmõõtmisi on juba tehtud ja nüüd on vaja veel mõned dokumendid korda ajada, et septembri lõpus või oktoobri alguses saada akrediteeritud.