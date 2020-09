Tervishoiutöötajate liidu juht: raha ei tohi sundida haiget tööle

«Oluline meede viiruse leviku piiramiseks on ellu viimata. Riik kaotas piirangud koolides, kinodes ja teatrites, et taastada võimalikult tavapärane keskkond, lootes meie inimeste mõistlikkusele ja hoolivusele iseendast ja üksteise suhtes. On ülimalt oluline astuda konkreetseid samme selleks, et tulevikus vaktsineerida võimalikult suur hulk inimesi,» märkis Luik.