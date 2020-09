Sotsid kutsuvad turvalise rattasõidu poolt meelt avaldama

Liituma on oodatud kõik, kes tahavad, et Tallinnas saaks jalgrattaga turvaliselt ja mugavalt liigelda. Sotsiaaldemokraatide hinnangul on esmaspäevases «Laseri» saates nähtud kõrge linnaametniku Talvo Rüütelmaa naeruvääristav suhtumine jalgratturite turvalisusesse kahjuks veel üks näide pealinna suhtumisest jalgrattaga liiklemisse.