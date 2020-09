Reinsalu Stoltenbergile: Navalnõi juhtumit peaks uurima OPCW

Reinsalu rõhutas, et rahvusvaheline kogukond peab pingsalt jälgima Valgevenes toimuvat ja mõistma hukka räige inimõiguste rikkumise, edastas välisministeerium. »NATO roll on olla valvas ja heidutav. Selle asemel, et proovida varjata oma väärtegusid valedega NATO väidetavast vägede koondumisest Valgevene piirile, peaksid Valgevene võimud austama oma kodanike põhiõigusi,» sõnas Reinsalu.

Samuti arutati Venemaa opositsioonijuhi Aleksei Navalnõi mürgitamist keelatud närvimürgiga Novitšok. Reinsalu sõnul näitab see tõsine ja küüniline rünnak taaskord, et NATO ettevaatlik lähenemine Venemaale on vajalik. «Kutsun üles Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) egiidi all läbi viima juhtumi sõltumatu uurimise. Vastutavad isikud peavad saama karistatud,» ütles ta.