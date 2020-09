Ligi ja Raik: Freeh' leping tuleb tühistada ja valitsuse töökorraldust muuta

Riigieelarve kontrolli ning korruptsioonivastane erikomisjonid tegid Freeh' värbamise kaasusest kokkuvõtte, mis põhineb dokumentidel, kõrgete ametiisikute küsitlemisel ning piiratud ja avalikel allikatel. Kuna valitsuskoalitsioon kahel koosolekul ei osalenud, sisaldab see ka materjali, mis on kogutud ilma nende osaluseta.

Korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik märgib, et selles etapis on komisjonid oma töö lõpetanud. Ta lisab: «Nn Freeh' lepingu ettevalmistamise protsess ei kannata mingit kriitikat. Loodan, et pikk avalik diskussioon sel teemal väldib siiski tulevikus nii mõnegi sarnase juhtumi toimumise. Kindlasti vajab edasist tähelepanu parlamentaarse kontrolli rakendamine, mis praeguse erikomisjonide koosseisu juures on ülikeeruline. See on ka põhjus, miks erikomisjonide juhid pöörduvad peaministri poole Riigikogu liikme, mitte komisjoni esimehena.»