«Kui me kõik jälgime hajutatuse printsiipi, siis on suurem võimalus, et me ei pea tulevikus rakendama karmimaid piiranguid,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Ööpäevaga lisandus Tallinnas 11 juhtumit. «Nakkuskordaja Tallinnas on juba 31,5, üle Eesti on see suurem kui 20. Tuletan meelde, et kevadel, kui eriolukord välja kuulutati, oli nakkuskordaja 4,2. Vähemalt meie jaoks ei olnud see ootamatu, sest juba augustis oli tunda, et Euroopas tekkima hakanud teine laine jõuab ka Eestisse. Eksperdid hoiatasid juba juunis, et sügisel tuleb teine laine,» lausus Kõlvart.