Kristiinesse paigaldati kihutajate pärast kümme uut teekünnist

«Oleme saanud kaebusi, et paraku on inimesi, kellele liiklusmärkidest ei piisa ja künnised on üks võimalus kiiruseületajaid ohjeldada. Tegelikult on meie linnaosa vaiksematel kõrvaltänavatel kihutamine kasvav probleem ja liiklushuligaan on ohtlik nii endale kui ka teistele. Kristiines on aedlinnale omane tihe tänavavõrgustik, kus iga nurga tagant võib tulla auto, jalakäija või rattur, keda kiirustav juht ei pruugi märgata. Loodetavasti on neist teekünnistest abi ja olemata jääb nii mõnigi kergem või tõsisem liiklusõnnetus,» rääkis Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe ning lisas, et kõik teekünnised on rajatud koostöös linnaosa elanikega, kes aasta läbi esitavad meile ettepanekuid, kuhu neid tuleks ehitada.