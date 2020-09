Politsei hoiatab: vargad on Harjumaal sihikule võtnud uuemad BMWd

Politsei- ja piirivalveameti teatel on vargad uuemaid BMWsid rüüstanud nii Pirita, Nõmme, Tabasalu kui ka Muraste piirkonnas. Seni on kurjategijate saagiks langenud 2015. aasta ja uuemate seeriate BMWde elektroonikaseadmed, näiteks auto navigatsioonisüsteemid ja muusikakeskused. Samuti on varastatud muid autoosi, näiteks roole ja autotulesid.