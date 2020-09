Eestis on käimasoleval jahihooajal lastud 71 karu

Kolmapäevase seisuga on jahimehed lasknud Lääne-Virumaal 16 ja Jõgevamaaal 11 karu. Ida-Viru- ja Tartumaa kütid on kummaski maakonnas lasknud üheksa looma. Järvamaal on lastud seitse, Viljandimaal kuus ja Harjumaal viis looma. Pärnumaal on kütid tabanud kolm, Põlva- ja Raplamaal kummaski kaks ja Valgamaal ühe karu.

Augusti algusest oktoobri lõpuni tohib Eestis esialgu lasta 87 karu ja kuue looma küttimisload jäävad ootele. Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko on BNS-ile öelnud, et reservi karude jagamine tuleb septembri teises pooles. «Esmalt on reservis olevad kuue looma küttimisload mõeldud nuhtlusisendite laskmiseks, kui neid aga pole, lähevad need suure tõenäosusega maakonnale.»

Eestis elas eelmise aasta sügisel ligi 900 karu. Mõned aastad varem on see arv olnud väiksem, umbes 700 looma. Seega saab karu asurkonna seisundit tervikuna hinnata heaks, kuid piirkonniti on see erinev. «Karude arvukus on tõusuteel, loendasime sel aastal kokku tuhatkond karu,» kirjutas Postimees Juunior.