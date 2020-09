Eile hommikul teatas terviseamet, et viimase ööpäeva jooksul on saadud 22 positiivset koroonatesti tulemust, neist 11 Tallinnas ja Harjumaal.

«Minu arvates on arvud tegelikult veel kriitilisemad, sest nakkuskordaja on Tallinnas juba 31,5 ning üle Eesti on see suurem kui 20,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart.