Aas: Tallinn-Haapsalu-Rohuküla raudtee valmib mitte varem kui 2026. aastal

«Täna me teeme eeltööd juba järgmiste etappide väljakuulutamiseks, nii et riigi poolt on antud meile suunis kuni Rohukülani välja projekteerida ja sealt hind välja kalkuleerida. Järgmise aasta lõpus on kogu projekteerimistöö tehtud,» ütles Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin.

Aasa sõnul on riigil raha raudtee lõpuni projekteerimiseks olemas, küll aga korraga kogu ehitust ei plaanita. «Kuni Ristini, siis see võiks olla valmis 2022. aasta lõpuks ja siis sealt edasi mitte ainult Haapsaluni vaid Rohukülani. Aga ma arvan et see on ikkagi mitte enne 2026. aastat,» ütles ta.