Reform võib tuua Tartu ülikooli kliinikujuhtidele tähtajalised lepingud

Plaanitava juhtimis- ja struktuurireformiga muutuks kliinikumi juhtimine üksusi koondades lihtsamaks ja kaasavamaks. Samuti peaks reform selle läbiviijate sõnul parandama juhtimise kvaliteeti, see tähendab, et ei oleks võimalik enam mitmel positsioonil korraga suure koormusega töötada, ja kaotataks tähtajatud lepingud, mille tõttu võivad kliinikute juhid mõnel juhul liiga kaua ametis olla.

Jaanuari lõpus lõi kliinikumi nõukogu pärast juhtimiskriisi töörühma, kes aitaks reformi ette valmistada. Rühma juhi, Tartu Ülikooli teadusprorektori Kristjan Vassili sõnul on jõutud praegu niikaugele, et ettepanekute esitamine juhtimismudeli ja personaliarenduse kohta on lõpusirgel ning lõplik kavand selle kohta, milliseks kujuneb kliinikumi struktuur, antakse nõukogule ja sealt edasi juhatusele ellu viimiseks oktoobri lõpus või novembri alguses.

«Ma arvan, et reaalsus on see, et seda hakatakse ellu viima detsembrist alates. Kui kaua see kestab? Arvan, et kliinikumi suurust arvestades räägime minimaalselt kuuest kuust,» ütles Vassil, pidades samas realistlikuks ootust, et see viiakse ellu järgmise aasta jooksul.

Juhtimisreformi praegust tööversiooni ei soostunud Vassil kommenteerima enne, kui seda pole tutvustatud kliinikumi töötajatele. Küll aga kinnitas ta, et ettepanek luua kliinikute juhtidele tähtajalised lepingud tehakse.