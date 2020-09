Fotod: jalgratturid nõudsid turvalisemat liikluskeskkonda

Saates osalenud Tallinna transpordiameti juhataja asetäitja Talvo Rüütelmaa esinemine ajas paljudel kopsu üle maksa ning tulemuseks oli tänane meeleavaldus. Seal anti linnavalitsusele teada, et esiteks on Tallinnas jalgrattureid tunduvalt rohkem kui kaks, nagu Rüütelmaa ühes varasemas teleesinemises arvas. Ning teiseks seda, et jalgratturid pole tomatid, kellest lihtsalt autoga üle võib sõita. Just nimelt see juhtus rattarajale asetatud tomatitega esmaspäevases telesaates.