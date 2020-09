Mustamäel läheb parkimine tasapisi tasuliseks

Seni tasuta oma sõiduriista kodu kõrval hoidnud inimestele ei meeldi see sugugi, kuid linnaosavalitsus ei võta nende kaebusi kuulda. Tammsaare tee 85 ja 87 on 16-korruselised elamud, kus kortereid palju, ent mille parkimisruum on peaaegu olematu. Nii ongi majade elanikud aastaid kasutanud sealsamas kõrval olevat linna maal asuvat parklat. Hiljuti ilmusid alale aga märgid, mis teatasid, et öösiti on seal parkimine keelatud ning päeval tohivad seal parkida vaid kõrvalasuva Grossi poe kliendid.