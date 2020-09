Video ⟩ Üks käsi piduril, teine roolil. Naine päästis 30 eakaga bussi kindlast avariist.

Tavaliselt Lilli Tarakanov ühistransporti liiklemiseks ei kasuta. Ta sõidab oma kodukandi Kolkja küla ja Tartu vahet vaid autoga, kuid tol hommikul astus bussile. «Mul oli vaja auto linnast ära tuua. Bussiga sõidan korra-paar aastas,» ütleb ta. Tegemist oli Go Busi sinise maaliinibussiga, mille reisijateks valdavalt eakad. «Oleks sa neid toredaid tädisid ja onusid näinud. Nii armsalt istusid seal!» ütleb Tarakanov, kes tunniajase reisitee Fedoriga (Fedor Medvedev on Tarakanovi sõbranna isa – S. P.) juttu ajas.

Tartu lähedal, Jõhvi-Tartu-Valga maanteelt vasakule Aruküla teele keerates kuulsid Medvedev ja Tarakanov eestpoolt kiledat karjatust. Hüüdjaks oli Tarakanovi sõbranna Marika Kaja, kes sõidab bussis alati kõrgemal istmel, et ette näha. «Buss sõitis juba üle ülekäiguraja kõrgendiku kraavi poole. Tundus, et asi läheb koledaks. Kas sõidame rahva sekka või kraavi või kuhugi otsa. Ma teadsin, et Lillil on load, ja hõikasin talle, et bussijuhil on midagi viga,» ütles Kaja. Tagumises reas istunud Tarakanov tõstis pea: «Buss oli vastassuunavööndis, kuus autot tulid vastu. Jooksin kiirelt ette ning läksin juhikabiini,» kirjeldab ta.