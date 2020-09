Turu-Uuringute AS-i tehtud küsitlusele vastanuist 87 protsenti leidis, et riigis on inimõigustega kõik korras, 14 protsenti kurtis, et nende privaatsust või õigusi on sotsiaalmeedias rikutud, ning 8 protsenti tunnistas, et on ise kellegi inimõigusi rikkunud. Vastanuist 57 protsenti arvas, et Eesti ajakirjandus järgib oma töös inimõigusi, kuid 23 protsenti on veendunud, et nii see ei ole.