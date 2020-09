Autode arv Tallinnas kasvab meeletu kiirusega

«Küsimus on, kui palju me saame piirata autoliiklust olukorras, kus autode arv kasvab iga aastaga. See ei ole ainult Tallinna tendents, see on tegelikult iga suure Euroopa linn on tendents,» ütles Kõlvart ERR-ile.

«Minu meelest oli peatänav üks viimase 15–20 aasta kõige põhjalikumalt uuritud ja kaasatud ettevõtmine üldse ja seetõttu oli selle väga järsk lõpetamine üsna ootamatu," kommenteeris Jüssi ERR-ile. "Me näeme, et kui linn võtab eesmärgi, siis on võimalik autostumist vähendada ja lähtuda edasisel planeerimisel sellest, et meil autoliiklus ei kasva. Aga sisuline vastuolu tekibki siin, kui linn ütleb näiteks, et ei – see töötlus meid ei rahulda, meil on vaja siit ristmikust lasta 20 protsenti rohkem liiklust läbi. Aga tegelikult sellega just soodustataksegi autostumist.»