Henn Põlluaas: kiireloomuliste küsimuste kohene lahendamine on tihtipeale eluliselt oluline

Põlluaas märkis, et Covid-19 olukord ei lõppe niipea ja selle kulg on ennustamatu. «Seega peame tegema kõik, et minimeerida inimeste elu ja tervist ohustavaid riske ning tagada ühiskonna ja majanduse toimimine ja taastumine,» rääkis Põlluaas, lisades, et selleks on vastu võtnud rea olulisi ja ennast õigustanud meetmeid. «Kuid me ei saa nüüd puhkama jääda,» ütles Põlluaas. «Nagu Covid-19 puhul nägime, on kiireloomuliste küsimuste kohene ajakavva võtmine ja nende lahendamine tihtipeale eluliselt oluline. Muidugi ei tohi aga asju üle dramatiseerida. Vaja on tasakaalustatud lähenemisviisi,» toonitas riigikogu esimees.