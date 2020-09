Oma abikaasat pähe tulistanud Liina Bahovski vabastati suve keskel vahi alt

Kriminaalasja juhtiva ringkonnaprokuröri Katrin Paesoo sõnul on Liina Bahovski varem kriminaalkorras karistamata inimene, kelle vahistamise aluseks oli kuritegude jätkuva toimepanemise oht tulenevalt sellest, et tal oli ligipääs relvadele, mis koos alkoholi kuritarvitamisega võisid viia uute kuritegudeni.

«Kuivõrd relvad on ära võetud ning elektrooniline valve seab inimesele ulatuslikud liikumispiirangud, mis tähendab, et tal ei ole ka muul viisil relvadele ligipääsu, pidas prokurör põhjendatuks elektroonilise valve kohaldamist. Prokurörile teadaolevate andmete kohaselt ja kohtuistungil saadud info põhjal ei ole L.Bahovskil elektroonilise valve ajal ka alkoholi kuritarvitamise võimalust,» ütles Paesoo.

Põhja prokuratuurist lisati, et elektroonilise valve kohaldamise võimalus sõltub konkreetse juhtunu asjaoludest ja vahialusest, milline on tema taust jm. Elektroonilise valve all olles tuleb täita selleks määratud kindlaid tingimusi (näiteks liikumispiirang, alkoholi tarvitamise keeld jne), mida kontrollib kriminaalhooldaja. Kui inimene neid rikub, läheb ta eeluurimise ajaks vahi alla.