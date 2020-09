Ott Vatter lahkub e-residentsuse programmi tegevjuhi kohalt

Praegu on Eestil 72 640 e-residenti, kes on loonud ligi 14 000 Eesti ettevõtet, mille kogukäive on üle 1,6 miljardi euro. E-residentsuse, EAS-i, maksu- ja tolliameti (MTA) ning rahandusministeeriumi hinnangul on nende ettevõtete positiivne majanduslik mõju Eesti riigile 47 miljonit eurot, millest maksutulu moodustab 77 protsenti ehk 36,3 miljonit eurot.