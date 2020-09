Eestis püütakse taastada ohustatud karbiliigi populatsioon

Ebapärlikarbi uuringud on näidanud, et Eestis elavad nad vaid ühes Lahemaa rahvuspargi jões ning sealgi ei ole nad aastakümneid suutnud oma populatsiooni suurendada, vahendas «Aktuaalne kaamera». Probleem on veekogude halvenenud seisukorras, kus pika arenguga karp ei suuda lapsepõlve üle elada.

«40-,50- ja kuni 90-aastaseid karpe jões veel leidub, aga kuni 40-aastaseid karpe praktiliselt ei ole. See näitab, et viimastel aastakümnetel on olud olnud karbi jaoks ebasoodsad. Ja tuleb täita see lünk ning anda uus hoog, et meil järgmised paarkümmend aastat ei pea tõdema sama, et meil pole noori karbipõlvkondi,» rääkis RMK Põlula kalakasvatustalituse juhataja Kunnar Klaas.