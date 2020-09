Otsepilt ⟩ Karskusliidu aastakonverents keskendub alkoholiprobleemidele

«Sel aastal on alkoholiproblemaatikat päris mitme nurga alt arutatud,» ütles Karskusliidu esimees Lauri Beekmann. «Aasta alguses olime tunnistajaks joobes juhi põhjustatud kohutavale traagikale ning arutasime terve ühiskonnana, miks sellised asjad juhtuvad ja kuidas neid ennetada. Nagu tavaliselt, mingi aja pärast unustame selle ja see kestev probleem muutub meie jaoks taas aktuaalseks järgmise tragöödia puhul. Eriolukorra ajal ja ka peale seda oleme näinud, et alkohol muutub ohtlikuks ka selle poolt loodud konteksti kaudu või nagu nii meie kohalikud kui ka teiste riikide eksperdid on öelnud, siis praeguse viiruse parim sõber on just alkohol. Uued nakkuskolded on otseses seoses alkoholi tarvitamisega. 16. septembril soovime arutada, kuhu oleme alkoholiprobleemi vaatenurgast liikumas ning mida soovitavad erinevad eksperdid edasisteks sammudeks.»