Bingo loto loosimisel võideti ligi 590 000 eurot

Käesoleval aastal on lotomängimine suurenenud – 8 esimese kuuga on Eesti Loto käive kasvanud eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 35 protsenti, lisandunud on ka uusi lotomängijaid. Hasartmängumaksuna on Eesti Loto sellel aastal riigile tasunud spordi, kultuuri, teaduse, hariduse, meditsiini ja muude valdkondade toetuseks ligi 9,2 miljonit eurot. Võitudena on Eesti Loto maksnud välja ligi 31,8 miljonit eurot, sealhulgas 3,7 miljoni euro eest kiirloteriide võite.