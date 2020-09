Politsei püüab mobiiltelefone sõrmitsevaid sõidukijuhte

Politsei tõdeb, et kõrvalised tegevused autoroolis on tõsine probleem, mis nõuab igal aastal mitmeid inimelusid. «Kolmapäevasel reidil tabasime Tallinnas Sõle tänaval pooleteise tunni jooksul 15 autojuhti, kes samal ajal mobiili kasutasid, ning kuus juhti, kes polnud turvavööga kinnitatud. Lisaks tabasime rikkumiselt ka neli jalgratturit, kes samuti sõitmise ajal oma telefoni näppisid,» märkis Põhja prefektuur.

«Lugedes sõidu ajal uudiseid või kirjutades sõnumit, on juhi pilk järjest teelt eemal keskmiselt viis sekundit, kuid liikluses võib murdosa sekundi jooksul olukord ohtlikuks muutuda. Nii ei jõua juht enam piisavalt kiiresti reageerida ning plekimõlkimine on selles loos kõige leebem stsenaarium. Pärast õnnetust on juba hilja mõelda, et uudiseid lugeda ja võileiba süüa oleks võinud hoopis kodus,» rõhutavad korrakaitsjad.