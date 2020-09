Kultuurikomisjon ei toetanud koolide hoolekogude õiguste suurendamist

Rahvaalgatuse ühe autori, Eesti 200 Viimsi osakonna juhi Lauri Hussari sõnul on riigikogu kultuurikomisjoni otsus kahetsusväärne, sest näitab parlamendi soovimatust süveneda koolielu korraldamise probleemidesse ja selle asemel seistakse tinasõduritena oma aja ära elanud süsteemi kaitsel. «Ajal, mil koolide kogukonnad on muutunud üha teadlikumaks, nõuavad enda kaasamist ning ei ole nõus koolipidaja üsna sageli ilmnevat ebakompetentsust ja omavoli pealt vaatama, ei suuda seadusandja muutustega sammu pidada. Kahetsusväärne on ka see, et Riigikogu kultuurikomisjon kaasas ekspertidena arutelusse esindajad omavalitsustest, millel endal on sügavaid probleeme ja puudujääke koolikogukondadega suhtlemisel,» leiab Hussar.