Valitsus kiitis heaks reisilaevanduse toetamise tingimused

«Sel suvel jõustus nn laevanduspakett, millega muu hulgas lõime maksusoodustused kaubalaevade laevapere liikmete tööjõumaksudele. Täna heaks kiidetud toetusega hakkame toetama ka rahvusvahelise reisilaevandusega tegelevaid ettevõtjaid. Tööjõukulude hüvitamisega saame lisaks töökohtade säilitamisele aidata kaasa ka reisilaevanduse üldisele arengule, et tulevikus oleks sektoril võimalik kiiremini taastuda,» selgitas majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Eesti sai tööjõukulude hüvitamiseks Euroopa Komisjonilt riigiabi loa augusti lõpus, et võimaldada Euroopa Majanduspiirkonnas rahvusvahelisi regulaarreise tegeval ettevõtjal taotleda Veeteede Ametilt sotsiaal- ja tulumaksu osalist tagasimaksmist. Riigiabi luba hõlmab endas võimalust kasutada toetust järgmisel neljal aastal, kui selleks on vajadust. Esialgsetel prognoosidel makstakse sel aastal toetuse kaudu kuni 3,7 miljoni eurot. 2021 ja 2022 aastatel võib toetus küündida vastavalt kuni 7,7 ning 8 ning miljoni euroni.

Laevandusettevõtja saab toetust taotleda kord kvartalis. Toetuse taotlemisel on esimeseks toetuse perioodiks 2020. a III kvartal ja viimane periood 2023. a IV kvartal. Taotluseid hakkab hindama ja maksma Veeteede Amet, kes on ka nn kaubalaevade toetusmeetme rakendajaks. Hindamine toimub koostöös Maksu- ja Tolliametiga, kes kontrollib, kas taotleja on maksnud töötasu ühenduse laevapere liikmetele ning maksuvõla puudumist.