EVEA: turismisektorit peaks toetama maksutagastusega

EVEA konsulteeris enamike turismisektori organisatsioonidega, kes kinnitasid, et osaline maksutagastus eelmise kalendriaasta tasutud riigimaksude baasil on neile sobiv alternatiiv, teatas assotsiatsioon.

Assotsiatsiooni hinnangul on praegu arutluse all oleval töötukassa töötasuhüvitisel ja vautšerimeetmel palju nõrku kohti, mis lõpptulemusena ei pruugi sektorit päästa. Seega pöördus EVEA valitsuse poole palvega kaaluda 2019. aasta osalist riigimaksude tagastamist.

EVEA presidendi Heiki Ritsi sõnul on assotsiatsioon ettevõtjate esindusorganisatsioon ja nad on kindlad, et töökohti saab säilitada vaid siis, kui säilivad tööandjad, ehk ettevõtjad.