Ministeerium teeb ettepaneku kaaluda metsanduse praeguse arengukava pikendamist

Metsanduse järgmise kümnendi arengukava edasilükkumise põhjuseks on keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele vastava keskkonnamõju strateegilise hinnangu (KSH) puudumine. KSH tegija leidmine luhtus juba neljandat korda, seda vaatamata hanke poolitamisele ja tihedatele konsultatsioonidele Eesti keskkonnamõju hindajate ühinguga, teatas keskkonnaministeerium.

Seekord kuulutab ministeerium välja rahvusvahelise hanke, kuhu Eesti tegijate kõrval oodatakse pakkuma ka teisi ja selle õnnestumisel võib loota uue aastakümne arengukava jõustumist 2022. aastal. Arengukava strateegiline mõju hindamine on kohustuslik, mida ei tohi segi ajada arengukava stsenaariumitele tellitud lihtsustatud mõjude hinnanguga.

Keskkonnaministri sõnul on metsanduse arengukava koostamine igaks kümnendiks metsaseadusest tulenev kohustus. Ühtlasi saab metsanduse arengukava pidada metsa jätkusuutliku majandamise üheks indikaatoriks. Olukorras, kus uus arengukava viibib mõjuhindamise tõttu, on võimaluseks kehtiva arengukava pikendamine. Seetõttu on ka ministeeriumi kohus riigikogule arengukava kehtivuse pikendamise eelnõu ette valmistada. Ettepanekut arengukava pikendamisega edasi minna toetas ka suur osa uue arengukava koostamise juhtkogu liikmetest.