Ene Hioni Fondi stipendiaat on arst Arkadi Popov

«Eestimaa rahvas, soost, vanusest, rahvusest hoolimata, hindab meie tänase stipendiaadi rahulikku ja tasakaalukat meelt,» ütles Ene Hioni Fondi esindaja. «Arkadi Popovi selged sõnumid on need, mida rahvas koroonaajal eriti vajab. Rahvas on tema kohta öelnud «nii asjalik», «nii meeldiv», «nii arusaadav», «nii julgustav».