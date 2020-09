Hiiumaa soovib suveks Heltermaa-Rohuküla liinile lisalaeva

Vallavalitsus märkis maanteeametile saadetud pöördumises, et Hiiumaa erinevate transpordiühenduste vajadus on aastaid suurenenud.

«Seni rahulikumas tempos tõusnud statistilised näitajad on selle aasta erakorralise olukorra järel veelgi progresseerunud. Suurem üleveetavate sõidukite arv on kasvanud samaaegselt mahajäämist iseloomustavate näitajatega. Eriti on see näha suvekuudel,» kirjutas vallavanema asendaja Toomas Rõhu.