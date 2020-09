Tallinna koolides eiratakse regulaarselt klasside täitumusnorme

Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme Priidu Pärna sõnul selgus Tallinna koolide vastuvõtu revideerimisel, et 45 koolis 57-st ületatakse seadusega lubatud klasside täitumise piirnormi. «Kahetsusväärselt on erandist kujunenud reegel ning linn on teadlikult kõrvale kaldunud seaduse mõttest. Uuringud näitavad, et klassi suuruse ja õpitulemuste vahel on negatiivne seos. Õpetajatel on vähem aega individuaalseks juhendamiseks ja keerulisem on hoida distsipliini. Ülepaisutatud klassid põhjustavad õpetajate kurnatust ja stressi,» ütles Pärna Isamaa pressiteate vahendusel.