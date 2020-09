25-aastane Artur leiti üles

Politsei sai teate mehe kadumisest 16. septembril, mil mehe lähedased teatasid, et pole Arturit alates 5. augustist näinud. Pärast seda on kontrollitud võimalikke asukohti, kuhu Artur võis suunduda, kuid meest seni leitud ei ole. Tema telefon on välja lülitatud.