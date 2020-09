Fotod ⟩ Isamaa asutas Perede ühenduse

Uue ühenduse eesmärk on tegutseda selle nimel, et Eestimaa inimesed väärtustaksid laste kasvatamist, lasterikkust ning häid peresuhteid.

Paneeldiskussioonil diskuteerisid riigikogu liige Priit Sibul, SA Väärtustades Elu juhatuse esimees Kaia Kapsta-Forrester, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua eestseisuse liige Eha Reitelmann, riigikogu liige Üllar Saaremäe, siseministeeriumi rahvastiku- ja perepoliitika nõunik Gerli Lehe. Arutelu modereeris Janek Mäggi.

Priit Sibul ütles, et Eesti pole viimased 30 aastat olnud kuigi peresõbralik riik. «Meie peres on viis last. Kui mu abikaasa läheb lapsekäru ja kahe väikelapsega trammi, ei märka tavaliselt keegi, et tal on raske. Inimestel on nina telefonis või pööravad pilgu mujale,» rääkis Priit Sibul.

«Ometi oleme väike rahvusriik ja tahame seda ka edaspidi olla. Ühiskond kestab edasi ainult siis, kui on piisavalt lapsi. Just seepärast peame pereküsimuste üle pidevalt rääkima ja arutama. Peres on igaühe enda asi, kui palju on lapsi, keegi ei saa ette öelda, et nii palju on hea ja nii palju ei ole. Küll aga on oluline, et ühiskond tervikuna oleks peresõbralik,» rõhutas Sibul.

Üllar Saaremäe märkis, et inimestele peab andma õiguse elada nii, nagu nad õigeks peavad ja kus nad ennast õnnelikult tunnevad. «Põhiseaduses ei saa ette kirjutada, kellesse sa tohid armuda, see peab jääma inimeste endi otsustada. See on inimeste endi tee edasi liikuda,» leiab Saaremäe.