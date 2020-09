Tallinna kultuuriameti juht nõuab tema juhtimisvõtteid kritiseerinud alluvatelt valuraha

Kuigi konflikt Tallinna linnamuuseumi töötajate ja Tallinna kultuuriameti juhi vahel on keenud juba mitu aastat, siis nüüd on võtnud olukord absurdimaigulise pöörde: kultuuriameti juht Aini Härm saatis tema haldusalas oleva linnamuuseumi töötajatele välja kahjunõude. Härmi hinnangul on teda laimatud ning selle korvamiseks nõuab umbes 50 eurot inimese kohta ehk 2000 eurot, millele lisanduks kohtukulud.