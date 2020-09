Haiglad täiendavad hingamisaparaatide varusid

Eesti ostab hingamisaparaadid läbi regionaalhaiglate raamlepingute. «See tähendab, et terviseamet hüvitab aparaatide ostukulu läbi sihtfinantseerimislepingute. Investeeringu kogumaksumus on suurusjärgus 2,5 miljonit eurot ja sellele lisandub käibemaks,» selgitas terviseameti erakorralise meditsiini osakonna peaspetsialist Andras Banyasz.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu ütles Postimehele, et on valitsuselt tellitud tellinud Põhja regioonis asuvatele haiglatele 50 hingamisaparaati. «Esimene tarne paarikümne aparaadiga peaks jõudma Regionaalhaiglasse järgmisel nädalal ja siis hakkame tegelema nende jaotamisega haiglatele,» selgitas Peedu. Need hingamisaparaadid on mõeldud haiglatele ennekõike selleks, et vahetada välja juba vanemad hingamisaparaadid, mida haiglad omakorda saavad hoida seejärel varuna.