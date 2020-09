Maailmakoristajad keskendusid Eestis tänavu konidele

Viljandis koristati maailmakoristuspäeval paljude paikade seas Viljandi järve randa. Oma panuse andis üle 20 inimese, teiste seas kolmeaastane Oskar. «Mina võtan üles seda, mida pahad inimesed on maha visanud,» sõnas Oskar ise ning tema ema Assol Saar kinnitas, et Oskar on tubli poiss, kellele meeldib maailma parandada.