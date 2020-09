Majanduskomisjonis oli luubi all merenduse tulevik

Tark laevandus ja digiedu

Sesteri meenutas, et pea kuus aastat ei sõitnud Eesti lipu all ühtegi kaubalaeva, kuid nüüd on hakanud asjad kiiresti paremuse suunas liikuma. «Nn laevanduse seadusepakett jõustus tänavu juulist ning see tõi kaasa laevapereta prahitud laevade registriga seotud muudatused ning maksu erirežiimi rakendamise võimaluse laevandusettevõtetele. Näha on selgelt suurenenud huvi laevade Eesti lipu alla toomiseks ning esimesed lipuriigi vahetused ongi juba toimunud,» märkis Sester.